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Haberler Galeri Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 10:57

Deniz sezonunu açan ile yaktı geçti! fit hali ile ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda 'a konuk olmasının ardından sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi. İbo Show'da 'i görenler gözleine inanamamış Bu Linet mi? soruları sosyal medyada dolaşmıştı. Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen Linet son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı. Yeniden saçlarının uzun haline dönen Linet spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor. Fit hali ile dikkat çeken Linet deniz sezonunu 'de açtı. Geçirdiği estetikler ve verdiği kilolar sonrası oldukça değişen Linet ile övgü topladı. İşte ...

Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda 'a konuk olmasının ardından sosyal medyada değişimi ile gündeme gelen şarkıcı şimdi de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!

'da şarkıcı 'i görenler gözleine inanamamış Bu Linet mi? soruları sosyal medyada dolaşmıştı.

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Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!

Estetikle adeta bambaşka birine dönüşen son olarak kısacık kestirdiği saçları ile hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!

Yeniden saçlarının uzun haline dönen spor salonundan çıkmadığı zamanların meyvesini topluyor.

Deniz sezonunu açan Linet bikinili pozları ile yaktı geçti! Şarkıcı Linet fit hali ile ağızları açık bıraktı!

Fit hali ile dikkat çeken deniz sezonunu 'de açtı.

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