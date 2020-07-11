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Haberler Galeri 46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

46 yaşındaki bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var." Songül Karlı, sürecinde ev sık sık yapmıştı. , bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 12:50
46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

günlerini evde geçiren , normalleşme ile birlikte soluğu 'de aldı. Songül Karlı, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 'da tatil yapan 46 yaşındaki Songül Karlı, eşinden boşandıktan sonra 2 yıldır hayatına kimseyi almadığını söyledi: "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var." Songül Karlı, sürecinde ev sık sık yapmıştı. , bikinili pozlarını paylaşan Songül Karlı'ya yağdı. Karlı, karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.

46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

sonrası tatil için İzmir'i tercih eden ünlü sunucu ve şarkıcı , bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 46 yaşındaki sunucu vücuduyla topladı.

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46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

sürecinde eve kapanan ve sık sık evde yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini tatile attı. 'da tatil yapan ve bir süredir ekranlardan uzak olan 46 yaşındaki Songül Karlı tatil pozlarını paylaştı.

46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

sürecini evde geçiren ve sık sık evde yapan normalleşme süreciyle birlikte kendini Ege'nin serin sularına attı.

46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!

Bikinili pozlarını paylaşan 'ya yağdı. Karlı karantinada yaptığı sporun işe yaradığını cesur pozlarıyla gözler önüne serdi.

46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!


Karantinada bol bol ip atlayan Karlı vücuduyla dikkat çekti.

46 yaşındaki Songül Karlı bikinisiyle sahilde şov yaptı… Cesur pozlarıyla sosyal medyada kendine hayran bıraktı!


İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan , "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek, yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıklamıştı.

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