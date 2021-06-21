Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:39

47 yaşındaki kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ve çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı. Kırmızılar içindeki Arzum Onan'ın güzelliğine övgüler yağdı. İşte ...

47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ve çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Son olarak final yapan dizisinde boy gösteren 'un aksine 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan yakın zamanda imaj tazelemişti.

47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı.

47 yaşındaki Arzum Onan kırmızılar içinde büyüledi! Çimlerde çıplak ayak...

Kırmızılar içindeki 'ın güzelliğine övgüler yağdı.

SON DAKİKA