47 yaşındaki Arzum Onan'ın yatak pozu hayran bıraktı! "Çillerim ve ben günaydın deriz"

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak yatak pozu verdi. Sıfır makyaj bir karesini paylaşan Arzum Onan'ın doğal güzelliğine övgüler yağdı... İşte "Çillerim ve ben günaydın deriz" notu ile paylaştığı Arzum Onan'ın makyajsız hali...