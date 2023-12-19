47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Şarkıcı Kayahan ile büyük bir aşkla evlenen ve hastalıkta, sağlıkta hep yanında olan İpek Açar, sanatçı hayatını kaybettikten sonra ise 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.