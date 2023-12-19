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Haberler Galeri 47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:42

47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Bakın İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti oğullarına hangi ismi verdi...

47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Şarkıcı Kayahan ile büyük bir aşkla evlenen ve hastalıkta, sağlıkta hep yanında olan İpek Açar, sanatçı hayatını kaybettikten sonra ise 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.

47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, eşi Alper Kömürcü ile 3 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuruda bulunmuştu.

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47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenmişti.

47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Alper Kömürcü ile İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi.

47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...

Daha önce erkek bebekleri olacağını duyuran İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı.

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