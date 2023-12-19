Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
13:42
47 yaşındaki İpek Açar oğlunu kucağına aldı! İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti bakın bebeklerine hangi ismi verdi...
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvuran ve beklerken sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar havalara uçmuştu. İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarını kucaklarına aldı. Bakın İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti oğullarına hangi ismi verdi...