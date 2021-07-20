47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı, Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.