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Haberler Galeri 47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı
Giriş Tarihi: 20.07.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:55

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı, Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile çıkan şarkıcı, Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı, yaz sezonunu açtı. Arkadaşlarıyla tatile giden ünlü türkücü havuz başında güneşlenirken çektirdiği fotoğrafları peş peşe Instagram hesabından paylaştı.

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47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı, Instagram'dan bikinili hali ile takipçilerinin karşısına çıktı. Kız arkadaşları ile eğlendiği anlardan paylaşımlarda bulunan Songül Karlı, siyah bikinili halleriyle sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran Songül Karlı, geçtiğimiz yaz da fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisiyle tatil sezonunu açtı! Sosyal medyayı yaktı geçti! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

"HEP BİR YERLERİN KONUŞULUYOR"

Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

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