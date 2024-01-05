Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
14:03
48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Başarılı projelerle adını duyuran Ece Uslu uzun süredir ekranlardan uzak. Ece Uslu sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Ece Uslu düzgün fiziğiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Ece Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımına tbt notunu da eklemeyi ihmal etmedi. 48 yaşındaki Ece Uslu, sosyal medyayı adeta yaktı geçti.