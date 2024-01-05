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Haberler Galeri 48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 05.01.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 14:03

48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Başarılı projelerle adını duyuran Ece Uslu uzun süredir ekranlardan uzak. Ece Uslu sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Ece Uslu düzgün fiziğiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Ece Uslu sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımına tbt notunu da eklemeyi ihmal etmedi. 48 yaşındaki Ece Uslu, sosyal medyayı adeta yaktı geçti.

48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Alaçatı tatilinde verdiği siyah bikinili pozunu Instagram sayfasında 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 48 yaşındaki oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekerken makyajsız, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı.

48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

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48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

İlerleyen yaşına rağmen, ilk günkü güzelliğini koruyan Ece Uslu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Oyuncu, 2019 yazında siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

48 yaşındaki Ece Uslu siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı

48 yaşındaki oyuncu, düzgün fiziği ve zaman meydan okuyan güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

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