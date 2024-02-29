Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:38

48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

48 yaşındaki şarkıcı Zara, müziğin ritmine kendini kaptırdı… Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmişti. Şarkıcı Zara son olarak sahnede adeta şov yaptı. Zara, kendine hayran bıraktı. Zara'nın sahne şıklığına kıvrak dansı damga vurdu... İşte Zara, hayranların mest eden sahne şovu…

48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

Şarkıcı Zara, son olarak kıvrak dansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Hem şıklığı ile hem de sahne şovuyla hayranlarını adeta mest etti.

48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz. Müzik piyasasına ilk olarak Neşecik adı ile giren Zara ilerleyen yıllarda sahne adını değiştirmiştir. Şarkıcı Zara sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

İşte Zara'nın iddialı pozları...

48 yaşındaki şarkıcı Zara kıvrak dansıyla adeta şov yaptı! Zara müziğin ritmine kendini böyle kaptırdı…

Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara'nın sahne şıklığına derin göğüs dekoltesi damga vurmuştu.

SON DAKİKA