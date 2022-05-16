Giriş Tarihi: 16.05.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 14:31

48 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan tekne pozu ile büyüledi! Arzum Onan poz verdi eşi Mehmet Aslantuğ çekti!

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan tekne paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Arzum Onan'ın tekne pozunu eşi Mehmet Aslantuğ çekti. İşte tescilli güzel Arzum Onan'ın saçlarını savurduğu çok konuşulan paylaşımı…