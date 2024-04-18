Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
08:26
48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum pozları"
Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz ay 48 yaşına bastı. Güzelliği dillere destan olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli video ve karelere yenilerini ekledi. 48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Lahmacun kombini geldi" notunu düştü. Hayranlarını güldürmeyi yine başaran Nurgül Yeşilçay'a "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum fakirler uzak durun pozları" yorumları geldi. İşte muzipliğiyle bilinen Nurgül Yeşilçay'ın mor mayosu ile verdiği cüretkar pozlar...