48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum pozları"

"Bodrum 2024 lahmacun tarifesi belirlendiğine göre ona en uygun sizi zengin gösterecek kombin önerimle buradayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz" diyerek hayranlarını güldürmeyi yine başaran Nurgül Yeşilçay'a "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum fakirler uzak durun pozları" yorumları geldi.