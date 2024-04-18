Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum pozları"
Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:26

48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum pozları"

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz ay 48 yaşına bastı. Güzelliği dillere destan olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli video ve karelere yenilerini ekledi. 48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Lahmacun kombini geldi" notunu düştü. Hayranlarını güldürmeyi yine başaran Nurgül Yeşilçay'a "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum fakirler uzak durun pozları" yorumları geldi. İşte muzipliğiyle bilinen Nurgül Yeşilçay'ın mor mayosu ile verdiği cüretkar pozlar...

48’lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! Tam Bodrum’da lahmacun yiyebiliyorum pozları

Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

48’lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! Tam Bodrum’da lahmacun yiyebiliyorum pozları

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle ekranda boy gösteren Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz ay 48 yaşına bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
48’lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! Tam Bodrum’da lahmacun yiyebiliyorum pozları

Güzelliği dillere destan olan Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli video ve karelere yenilerini ekledi.

48’lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! Tam Bodrum’da lahmacun yiyebiliyorum pozları

48'lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile paylaştığı havuz pozlarına "Lahmacun kombini geldi" notunu düştü. İşte muzipliğiyle bilinen Nurgül Yeşilçay'ın mor mayosu ile verdiği cüretkar pozlar...

48’lik güzel Nurgül Yeşilçay mor mayosu ile arz-ı endam eyledi! Tam Bodrum’da lahmacun yiyebiliyorum pozları

"Bodrum 2024 lahmacun tarifesi belirlendiğine göre ona en uygun sizi zengin gösterecek kombin önerimle buradayım. Suratsızlık ve full makyaj olmazsa olmaz" diyerek hayranlarını güldürmeyi yine başaran Nurgül Yeşilçay'a "Tam Bodrum'da lahmacun yiyebiliyorum fakirler uzak durun pozları" yorumları geldi.

SON DAKİKA