Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:39

48 yaşındaki Songül Karlı'dan yıllar sonra gelen taciz itirafı! Songül Karlı: Annem sessiz kalmadı!

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı taciz itirafı ile gündem oldu! Ünlü türkücü Songül Karlı geçirdiği değişim ile sık sık magazinde yer alıyor. Yaşadığı talihsiz evlilik ile de çok konuşulan Songül Karlı şimdi ise yıllar sonra yaptığı itiraf ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Songül Karlı, seneler sonra bir itirafta bulundu. Yıllar önce annesiyle bindiği otobüste uğradığı tacizi anlatan Songül Karlı'nın sözleri ses getirdi. İşte Songül Karlı'nın başından geçen taciz olayı...