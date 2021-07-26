49 yaşındaki Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kızı Deren Talu'ya poz verdi! Defne Samyeli güzelliğiyle mest etti!

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Derin yırtmaçlı siyah sahne kıyafeti ile kızı Deren Talu'ya poz veren Defne Samyeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile övgüleri topladı. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusuzsuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturduğu kareler...