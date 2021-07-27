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Haberler Galeri Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 08:09 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 08:10

Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Derin yırtmaçlı siyah sahne kıyafeti ile kızı Deren Talu'ya poz veren Defne Samyeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile övgüleri topladı. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusuzsuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturduğu kareler...

Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü.

Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

Derin yırtmaçlı siyah sahne kıyafeti ile kızı Deren Talu'ya poz veren Defne Samyeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile övgüleri topladı.

Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusuzsuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı.

Defne Samyeli derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile mest etti! Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya poz!

İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturduğu kareler...

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