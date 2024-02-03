49’luk güzel Pınar Altuğ sırrını açıkladı! İşte fit vücudu ile övgüleri toplayan Pınar Altuğ’un zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
09:22
15 yaşında güzeller güzeli bir kız çocuğu sahibi olan Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fit vücudu ile yaşıtlarını kıskandırıyor. Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor. Peki Pınar Altuğ'un fit kalmak için uyguladığı özel bir şey var mı? Güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sırrını açıkladı. İşte 49'luk güzel Pınar Altuğ'un zayıflama sırrı...