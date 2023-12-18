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Haberler Galeri 49'luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:18

49'luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yağmıştı. Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 49 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktı... Spor tulumunun içinde düzgün fiziğiyle yaşıtlarını hatta genç kızları çatlatan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un esnekliğini konuşturduğu zor hareketler ile verdiği pozlar...

49’luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Aralarında yaş farkı kalmadı! 49 yaşındaki Pınar Altuğ fit hali ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 15 yıl önce evlenen Pınar Altuğ yaş aldıkça gençleşirken, artık bebek yüzlü olmayan eşi ile aralarındaki yaş farkını çoktan kapadı.

49’luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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49’luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yağmıştı. Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı.

49’luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı.

49’luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit vücuduyla genç kızları kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

49 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktı...

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