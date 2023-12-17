Giriş Tarihi: 17.12.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 09:47

49'luk Pınar Altuğ amuda kalktı! Yaşıtlarını kıskandıran Pınar Altuğ esnekliğini konuşturdu!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,6 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile Fransa kaçamağı yağmıştı. Tatilde de sporunu aksatmayan Pınar Altuğ yoga paylaşımı ile övgüleri topladı. Bir süredir yoga yapan Pınar Altuğ'un esnekliği ağızları açık bıraktı. 49 yaşındaki Pınar Altuğ amuda kalktı... Spor tulumunun içinde düzgün fiziğiyle yaşıtlarını hatta genç kızları çatlatan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un esnekliğini konuşturduğu zor hareketler ile verdiği pozlar...