Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 08:04

5 ayda 22 kilo vermişti... 'Yılın Komedi İnsanı Ödülü' alan Ata Demirer GQ Ödül Töreni'ne fit hali ile damga vurdu!

GQ Men Of The Years 2023 ödülleri dün gece gerçekleşen görkemli törenle sahiplerini buldu. Adeta ünlüler geçidinin yaşandığı ışıltılı gecenin en çok konuşulanları arasında ünlü komedyen Ata Demirer de vardı. 'Yılın Komedi İnsanı' ödülünü, kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan 'Avrupa Yakası' dizisinden rol arkadaşı Gülse Birsel'in elinden alan Ata Demirer, fit görüntüsüyle de büyük beğeni topladı. Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı. Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer'in GQ Ödül Töreni şıklığı tam not aldı.