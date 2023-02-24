5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:17
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
08:19
Aslı Enver, geçtiğimiz Kasım'da Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlenmişti. Güzel oyuncu, nikahın hemen ardından hamilelik haberiyle hayranlarına ikinci mutluluk yaşattı. 38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, dizide oynamaktan vazgeçti. Bölüm başı 150 bin doları elinin tersiyle itti. Ama yavrusu gelmeden bereketi geldi! Ünlü güzel, 3 firmanın reklam yüzü olup 18 milyon TL'yi cebe indirdi.