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Haberler Galeri 5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:19

5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Aslı Enver, geçtiğimiz Kasım'da Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlenmişti. Güzel oyuncu, nikahın hemen ardından hamilelik haberiyle hayranlarına ikinci mutluluk yaşattı. 38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, dizide oynamaktan vazgeçti. Bölüm başı 150 bin doları elinin tersiyle itti. Ama yavrusu gelmeden bereketi geldi! Ünlü güzel, 3 firmanın reklam yüzü olup 18 milyon TL'yi cebe indirdi.

5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Kızına hamile olan Aslı Enver, "Bebek, bereketiyle gelir" sözünü kanıtladı. 38 yaşındaki güzel oyuncu, üç ayrı markayla reklam anlaşması yapıp iddiaya göre 18 milyon TL kazandı.

5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Takvim'in haberine göre; Aslı Enver, geçtiğimiz Kasım'da Berkin Gökbudak ile ani bir kararla evlenmişti. Güzel oyuncu, nikahın hemen ardından hamilelik haberiyle hayranlarına ikinci mutluluk yaşattı.

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5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

38 yaşındaki Aslı Enver, hamile olması nedeniyle dijital bir platformda yayınlanacak ve çekimlerine başladığı diziden ayrıldı.

5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Diziden bölüm başına alacağı 150 bin doları bebeği ve kendisinin sağlığını riske atmamak için elinin tersiyle iten güzel oyuncu, bunun yerine reklam anlaşmalarına ağırlık verdi.

5 aylık hamile Aslı Enver para basıyor! “Bebek bereketiyle gelir” sözünü kanıtladı

Karnı iyice belirginleşene dek bir yandan da 'Sırça' isimli tiyatro oyununa devam eden Aslı Enver, üç ayrı firmayla reklam anlaşması yaptı.

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