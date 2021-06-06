5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hamile olduğu iddia edilen, bu iddiaları her seferinde yalanlayan Aslışah Alkoçlar, kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Bir erkek bebek bekleyen Alkoçlar, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla sık sık paylaşım yapıyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Aslışah Alkoçlar, son olarak eşi Kaan Demirağ'a poz verdi. O anları Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.