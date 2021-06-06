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Haberler Galeri 5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 15:35

5 aylık hamile eşi 'a poz verdi! 'in torunu 'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

'in torunu , geçtiğimiz şubat ayında ile nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hamile olduğu iddia edilen, bu iddiaları her seferinde yalanlayan , kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Bir erkek bebek bekleyen Alkoçlar, sosyal medya hesabından belirginleşen karnıyla sık sık paylaşım yapıyor. Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Aslışah Alkoçlar, son olarak eşi Kaan Demirağ'a poz verdi. O anları Instagram'dan yayınlayan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

Türk sinemasının usta oyuncusu 'in torunu ile iş insanı , şubat ayında sade bir tören ile dünyaevine girmişti.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

"KOCAMIN GÖZÜNDEN"

Yaklaşık 5 aylık hamile olan ve bir süredir tatilde stres atan , objektif karşısına geçti. Büyüyen karnıyla eşine poz veren sosyetik güzel, fotoğrafını, "Kocamın gözünden" notuyla yayınladı.

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5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

Demirağ'dan ilk bebeğini bekleyen Alkoçlar, hamilelik fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

Alkoçlar'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

5 aylık hamile Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'a poz verdi! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın tatil paylaşımına beğeni yağdı

"SAHİL TÜMSEĞİ"

Alkoçlar, geçtiğimiz haftalarda da "Sahil tümseği" notuyla bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Sosyetik ismin paylaşımına, ablası Neslişah Alkoçlar ve model Özge Ulusoy, nazar boncuğu emojisi koymuştu.

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