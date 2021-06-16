Giriş Tarihi: 16.06.2021 08:05Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 08:08
5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!
İkinci bebeğine 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Bengü soruları yanıtladı. 5 aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi. "İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" diyen Bengü kafalardaki soru işaretini yaptığı açıklama ile giderdi. İşte ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Bengü'den aşı açıklaması...