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Haberler Galeri 5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 08:08

5 aylık olan şarkıcı açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

İkinci bebeğine 5 aylık olan , önceki gün 'nda alışveriş yaptı. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Bengü soruları yanıtladı. 5 aylık hamile olan Bengü, geçtiğimiz günlerde aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi. "İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak" diyen Bengü kafalardaki soru işaretini yaptığı açıklama ile giderdi. İşte ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Bengü'den ...

GÖKHAN GÖKDUMAN
5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

İkinci bebeğine 5 aylık olan , önceki gün 'nda alışveriş yaptı. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı Bengü soruları yanıtladı.

5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

5 aylık olan , geçtiğimiz günlerde aşısı olmuştu. Hamile olmasına rağmen aşı yaptırması tartışma konusu olan Bengü, eleştirilere cevap verdi.

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5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten , "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim.

5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronaya yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuştu.

5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

"HAMİLELİĞİ HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan , temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım.

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