5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü açıkladı: İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak!

Konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten Bengü, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim.