5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. 7 yıldır doludizgin ilişki sürdüren çiftten geçtiğimiz günlerde ise müjdeli haber gelmişti. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün, bir bebek beklediği öğrenilmişti. Hamileliğinin 5. ayını dolduran ve bir kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, son olarak bomba itiraflarda bulundu. Özpirinçci, "Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" sözleriyle dikkat çekti.