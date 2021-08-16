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Haberler Galeri 5 aylık hamile Özge Özpirinçci'den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!
Giriş Tarihi: 16.08.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 15:33

5 aylık hamile Özge Özpirinçci'den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. 7 yıldır doludizgin ilişki sürdüren çiftten geçtiğimiz günlerde ise müjdeli haber gelmişti. Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün, bir bebek beklediği öğrenilmişti. Hamileliğinin 5. ayını dolduran ve bir kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, son olarak bomba itiraflarda bulundu. Özpirinçci, "Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" sözleriyle dikkat çekti.

5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ile beraberliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için gün sayıyor.

5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

İnatçı bir kişiliği olduğunu söyleyen Özpirinçci, Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda şunları dile getirdi:

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5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

"5 aylık hamileyim ve bununla inatlaşıyorum. Doktorum nasıl olsa belli bir süre sonra hareketim kısıtlanacağı için hareketli ve inatçı oluşuma tolerans gösteriyor."

5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

"İki tür insan var. Biri kaportaya önem veriyor, diğeri de motora. Yani biri dış güzellik için yaşıyor, diğeri de içini güzel tutup güzel kalıyor. Ben uzun süredir kaportaya değil motora yatırım yapıyorum."

5 aylık hamile Özge Özpirinçci’den şaşırtan düğün açıklaması! Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci bombaları peş peşe patlattı!

"BEBEĞİN İSMİNE KARAR VERMEDİK"

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Özge Özpirinçci henüz bebeğin ismine karar vermediklerini söyledi. Ünlü oyuncu, "Kızımın hafif bir ismi olmasını istiyorum. İsimle ilgili sakin bir arayıştayım" dedi.

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