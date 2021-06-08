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Haberler Galeri 50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 08.06.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 08:56

50 yaşındaki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı , yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki, bikinili fotoğrafını 'dan paylaştı. Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu yazdı.

50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı , bikinili fotoğrafını 'dan paylaştı. Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu yazdı.

50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Son yıllarda başı kilolarla dertte olan , sonunda istediği fitliğe geldi.

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50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Son aylarda yaptığı rejimle adından söz ettiren ve sosyal medyada paylaştığı karelerle zayıflığı dikkat çeken , bikinili karesini paylaştı.

50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

"YAZ SEZONUNU AÇTIM"
50 yaşındaki , hesabından "An itibariyle yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" diyerek bikinili pozunu paylaştı.

50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu

Son aylarda 30 kilo veren şarkıcının, renkli bikinisiyle fit olduğu görüldü.

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