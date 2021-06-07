50 yaşındaki Deniz Seki renkli bikinisiyle göz kamaştırdı! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Fit halleri ve baş döndüren güzelliğiyle genç kızlara taş çıkartan Deniz Seki, bikinili fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Seki paylaşımına "Yaz sezonunu terasta açmış bulunmaktayım" notunu yazdı.