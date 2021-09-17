50 yaşındaki İclal Aydın her geçen gün eriyor! Son haline yorum yağdı ‘İğne ipliğe dönmüşsünüz’

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın, son yıllarda Urla'da sakin bir hayat yaşıyor. Zamanının büyük bölümü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın, son paylaşımıyla yine gündem oldu. İclal Aydın'ın takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmış' yorumları yaptı. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan İclal Aydın'ın son hali...