Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:23

52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...

Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Yargı'nın son fragmanı "Metin komiser öldü mü?" sorusunu sordurttu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...

52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile büyük beğeni topladı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.

52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın güzel eşi ve kızları...

Hüseyin Avni Danyal ve eşi, kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor.

SON DAKİKA