Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:23
52 yaşında baba olmuştu... İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...
Yargı dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Yargı'nın son fragmanı "Metin komiser öldü mü?" sorusunu sordurttu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. İşte Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın güzel eşi ve kızları...