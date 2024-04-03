Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:48
52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi ilgi odağı oldu!
"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. İşte dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Taş Kağıt Makas'ın Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları...