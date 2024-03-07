Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
14:35
52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’ın doğum gününü kutladı! Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi!
Kız kardeşine duygusal sözlerle seslendi… 52 yaşındaki güzel oyuncu İclal Aydın, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Takipçileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran İclal Aydın, paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekiyor. İclal Aydın, usta oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazar olan İclal Aydın, son zamanlarda kitap yazmaya ağırlık verdi. İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. İclal Aydın zaman zaman aile fertleriyle de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Kız kardeşi Hilal Özcan ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini şaşırttı. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İclal Aydın, kız kardeşi Hilal Aydın Özcan'ın doğum günün duygusal sözlerle kutladı. İşte merak edenler için İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Aydın Özcan…