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Haberler Galeri Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:23

Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

Kız kardeşine duygusal sözlerle seslendi… 52 yaşındaki güzel oyuncu İclal Aydın, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Takipçileriyle sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran İclal Aydın, paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekiyor. İclal Aydın, usta oyunculuğunun yanı sıra fit haliyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda yazar olan İclal Aydın, son zamanlarda kitap yazmaya ağırlık verdi. İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu. İclal Aydın zaman zaman aile fertleriyle de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Kız kardeşi Hilal Özcan ile yaptığı paylaşımlar takipçilerini şaşırttı. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İclal Aydın, kız kardeşi Hilal Aydın Özcan'ın doğum günün duygusal sözlerle kutladı. İşte merak edenler için İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Aydın Özcan…

Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın, kız kardeşi Hilal Aydın'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! İclal Aydın'ın ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer Hilal Aydın Özcan, İclal Aydın'ın kız kardeşiymiş.

Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Aydın Özcan'ı görenler gözlerine inanamadı.

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Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın'ın kız kardeşi Hilal Özcan'ın, İclal Aydın'a olan benzerliği çok şaşırttı.

Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın ile kız kardeşi Hilal Özcan'ı görenler hangisi İclal bilemedi…

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