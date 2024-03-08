Görenler “Siz ikiz misiniz?” dedi! 52 yaşındaki İclal Aydın kız kardeşi Hilal Aydın’a böyle seslendi! Duygusal doğum günü mesajı!

İclal Aydın, kız kardeşi Hilal Aydın'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı! İclal Aydın'ın ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Meğer Hilal Aydın Özcan, İclal Aydın'ın kız kardeşiymiş.