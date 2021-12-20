58’lik Hülya Avşar ’Yok artık’ dedirtti! Hülya Avşar’ın sahne kıyafetinin jartiyer detayı olay oldu!!

Pandemi de uzunca bir süre Ayvalık'ta inzivaya çekilen Hülya Avşar yaz aylarında takipçileri ile sosyal medya üzerinden buluşmuştu. İddialı pozları ile genç kızlara taş çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar 3 yıl aradan sonra, geçtiğimiz haftalarda sahne almaya başladı. Sesi ve güzelliğiyle dinleyicilerini mest eden Hülya Avşar'ın özellikle sahne tarzı oldukça cesur bulundu. genelde derin sırt ve bacak dekolteli kıyafetler tercih eden Hülya Avşar son seçimi ile 'Yok artık' dedirtti. Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı siyah elbisesine jartiyer detayı damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın sahne şıklığı...