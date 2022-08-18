Giriş Tarihi: 18.08.2022 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
15:19
58'lik Hülya Avşar'dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!
Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Sanatçı, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Klibi ile beğeni toplayan Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bikinili halleri...