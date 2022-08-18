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Haberler Galeri 58'lik Hülya Avşar'dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 15:19

58'lik Hülya Avşar'dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Sanatçı, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Klibi ile beğeni toplayan Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bikinili halleri...

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Hülya Avşar, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Avşar Kızı son olarak 'Yapma Aşkım'ın klibi için yönetmen koltuğuna oturdu.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu.

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58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Klibi ile beğeni toplayan Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisi ile serinlediği anları paylaştı sosyal medya coştu!

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı.

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