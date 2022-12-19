59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı duş sonrası ıslak ıslak yaptığı paylaşımla adeta mest etti!

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:46

Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı sallamıştı. Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları büyük beğeni toplamıştı. Bu kez de Hülya Avşar'dan duş sonrası selfie geldi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşıma alev emojileri yağdı.