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Haberler Galeri 59'luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 11:14

59'luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

Hülya Avşar son olarak yayınladığı 'Anlatma' şarkısının klibi ile konuşulmaya devam ediyor. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. 59 yaşındaki Hülya Avşar son olarak, yeni şarkısı 'Anlatma' ile hayranlarıyla buluştu. Avşar Kızı klibindeki partnerini ise yolda yürürken bulduğunu açıklamıştı. Klibindeki cüretkar sahnelerle dikkat çeken Hülya Avşar'dan yeni paylaşım geldi. Yatak odası karelerini paylaşan Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları sosyal medyayı sallamıştı. Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın jartiyerli pozları büyük beğeni toplamıştı. Bu kez de Hülya Avşar'dan şöminenin başında poz verdi. Sadece şıklığı ile dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşıma alev emojileri yağdı.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

59 yaşındaki Hülya Avşar, son günlerde sosyal medyayı daha aktif kullanıyor. Bu kez de Hülya Avşar'dan şöminenin başında poz verdi. Sadece şıklığı ile dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşıma alev emojileri yağdı.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

Hülya Avşar, son paylaşımıyla sosyal medya yıkıldı. Hülya Avşar'ın takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

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59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

Şarkıları ve oyunculukları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla yine deprem etkisi yarattı.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

Son olarak Anlatma parçasını çıkaran ve Yeniköy'de yürürken karşılaştığı Murat Altan'la kamera karşısına gelen Avşar Kızı, magazin gündemine damga vurmuştu.

59’luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!

ŞÖMİNE BAŞINDA POZ

İşte Avşar Kızı'nın şömine başında verdiği son pozu. Hülya Avşar'ın sade spor şıklığına ise takipçileriden övgüler yağdı.

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