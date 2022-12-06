Giriş Tarihi: 06.12.2022 06:41 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 06:50

59'luk Hülya Avşar tenis kortunu inletti! Güzelliğiyle mest eden Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağdı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, dikkat çeken açıklamaları ve özel hayatıyla magazin dünyasında adından sıkça bahsettiriyor. Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de tenis kortu pozları ile ortalığı yaktı geçti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar tenis tutkusuyla da biliniyor. Şu sıralar kendi adı ile düzenlenen turnuva ile paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar tenis kortundaki hallerini de pozlarına ekledi. 59 yaşındaki Hülya Avşar'ın tenis kortundaki pozlarına fit hali damga vurdu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hülya Avşar'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Hülya Avşar'ın ilgi odağı olan paylaşımları...