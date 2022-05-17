Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:17

59’luk Seda Sayan’ı bu yaz plajlarda kimse tutamayacak! Yorum yağdı ‘Barbie bebek bacağı gibi olmuş’

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmişti. Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gitmiş aşk paylaşımlarıyla düşman çatlatmıştı. Magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine topluyor. Seda Sayan daha önce Fransız askısı yöntemiyle 10 yıl gençleşmişti. 'Deeplift' tekniğiyle alt yanaklarını ve gıdısını gerdirdi. Bu anları doktoru sosyal medyada paylaşmıştı. 59 yaşındaki şarkıcı buzla yağ kırma, sıkılaşma programıyla gençlik yıllarına geri döndü. 31 cm incelen Seda Sayan genç kızları kıskandırdı. Son halini gören takipçileri Seda Sayan'ı yorum yağmuruna tuttu Sayan'ın takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun' 'Barbie bebek bacağı gibi olmuş' gibi yorumlarda bulundu.