Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:37

6 aylık hamile Demet Evgar kına gecesi yaptı karnı burnunda göbek attı! "Sana annelik çok yakışacak"

41 yaşında ilk bebeğine hamile olan Demet Evgar geçtiğimiz haftalarda gelinlik giymişti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Demet Evgar, son paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yapmıştı. Güzel oyuncu şimdi de kına gecesi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde karnına kına yakılan Demet Evgar, bu kez kına gecesinde boy gösterdi. Karnı burnunda göbek atan Demet Evgar'ın o anları sosyal medyaya büyük ilgi gördü. Demet Evgar kızına 'Mavi' ismini koyacağını açıklamıştı. İşte Demet Evgar'ın kına gecesinden eğlenceli kareler...