Giriş Tarihi: 13.12.2022 07:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
07:51
6 aylık hamile Fahriye Evcen'in güzelliğine ne demeli... Burak Özçivit ile hamile eşi Fahriye Evcen'den aşk pozu!
Şu sıralar ikinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden aşk pozu geldi. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak eşi Burak Özçivit ile aşk paylaşımına beğeni yağdı! Romantik poza 6 aylık hamile Fahriye Evcen'in güzelliği damga vurdu...