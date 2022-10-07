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Haberler Galeri 6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 09:27

6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları...

6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettirmişti.

6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sesszi sedasız evlendiğini açıklamıştı.

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6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.

6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

Güzel oyuncu, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çifti bebek beklediklerini duyurmuştu.

6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!

Erkek çocuk bekleyen güzel oyuncu Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.

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