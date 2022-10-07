Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:19
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
09:27
6 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu karnı burnunda pozlarıyla hayran bıraktı!
Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. İşte Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamilelik paylaşımları...