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Haberler Galeri 6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 20:38

6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile gitti. Haftasonu tatil kaçamağından kareler paylaşan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil pozları!

6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, rol aldığı ATV dizisi 'Kuruluş Osman'daki Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiriyor.

6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

TATLI TELAŞ İÇERİSİNDELER!

Özel hayatıyla da merak edilen oyuncu, şimdiler meslektaşı eşi Berk Oktay'la tatlı bir telaş içerisinde!

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6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

BEBEK BEKLİYORLAR

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

HAFTASONU KAÇAMAĞI!

6 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile gitti.

6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!

KARNI BURNUNDA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!

Haftasonu tatil kaçamağından kareler paylaşan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı.

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