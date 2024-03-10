Giriş Tarihi: 10.03.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
20:38
6 aylık hamile Yıldız Çağrı Atiksoy’dan tatil pozları! İşte karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy’dan yepyeni kareler!
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile gitti. Haftasonu tatil kaçamağından kareler paylaşan ünlü oyuncunun karnı burnunda pozlarına beğeni yağdı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil pozları!