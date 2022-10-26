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Haberler Galeri 6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu'nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı
Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 09:09

6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu'nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 6 buçuk aylık hamile olan güzel oyuncunun bebeğine vereceği isim sosyal medyada tartışma yarattı.

6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

2008 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve Berlin doğumlu oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettirmişti.

6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

Ekranların sevilen yüzü olan Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sesszi sedasız evlendiğini açıklamıştı.

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6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

Leyla Lydia Tuğutlu, "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.

6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

Güzel oyuncu, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin çifti bebek beklediklerini duyurmuştu.

6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı

6 buçuk aylık hamile güzel oyuncunun oğluna koyacağı isim belli oldu.

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