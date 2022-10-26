Giriş Tarihi: 26.10.2022 09:06
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
09:09
6 buçuk aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu'nun bebeğine vereceği isim tartışma yarattı
Tescilli güzel Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. Ekranların aranan yüzü olan Alman asıllı Türk oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 6 buçuk aylık hamile olan güzel oyuncunun bebeğine vereceği isim sosyal medyada tartışma yarattı.