Giriş Tarihi: 12.02.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
06:48
6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! "Ninemin tabakları beni ağlattı"
6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybeden Karsu, depremin birinci yıldönümünde GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Karsu, "Aile mezarlığımızı ziyaret ettim. Bir kişi değil ki; bir anda 17 kayıp yaşadım, beynim bunu hâlâ algılayamıyor. Hangisine önce çiçek koysam, dua etsem diye düşünüyorsunuz... İnanılmaz bir acı" dedi.