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Haberler Galeri 6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! "Ninemin tabakları beni ağlattı"
Giriş Tarihi: 12.02.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 06:48

6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! "Ninemin tabakları beni ağlattı"

6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde memleketi Hatay'da yakınlarını kaybeden Karsu, depremin birinci yıldönümünde GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Karsu, "Aile mezarlığımızı ziyaret ettim. Bir kişi değil ki; bir anda 17 kayıp yaşadım, beynim bunu hâlâ algılayamıyor. Hangisine önce çiçek koysam, dua etsem diye düşünüyorsunuz... İnanılmaz bir acı" dedi.

Tuba KALÇIK
6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! Ninemin tabakları beni ağlattı

Geçen sene 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremde yakınlarını kaybeden Hataylı müzisyen Karsu, depremin birinci yılında GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu... Afetin yıldönümünde bir kez daha Hatay'a giden Karsu, duygularını anlattı. Sanatçı, Hollanda'da yapılan destek kampanyasıyla toplanan 127 milyon Euro ile çok güzel projelerin de hayata geçirildiğini belirtti.

6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! Ninemin tabakları beni ağlattı

Depremde 17 akrabanızı kaybettiniz. Bir yıl geçti, neler hissediyorsunuz?

İnanılmaz büyük bir acı var ailemizde. Çok büyük bir kayıptı bizim için. Tarifi çok zor. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Depremin ardından bir yıl geçti ama sanki bir hafta önce yaşanmış gibi. Dünya dönüyor, her şey devam ediyor ama acımız taze. Hatay'a geldim, kalan akrabalarımla görüştüm. Gidenler aklımızdan çıkmıyor. Akrabalarımla birlikte yemek yedik, sofra kurduk ama soframızda eksikler var. Nenem yok, kuzenlerim yok... Kuzenim "Hep birlikte fotoğraf çektirelim" dedi. Fotoğrafta onların olmadığını görünce gözlerimiz doluyor. İnanılmaz bir acı... Anlatamıyorum... Ama yine de hayata dair umudumuzu kaybetmiyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz.

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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! Ninemin tabakları beni ağlattı

Depremden sonra Hatay'daki evinize gittiğinize neler hissettiniz?
İki dedemin evi var. İkisi de karşı karşıya oturuyordu. Aynı bahçeyi paylaşıyorlardı. Bir dedemin evi tamamen yıkıldı. Bir poşet kum gibi oldu. Diğerinin camı bile kırılmadı. Çok enteresan. Dedemin yıkılmış evine gittim bu ziyaretimde. Evin enkazında ninemin kahvaltıda kullandığı fincanları, tabakları buldum. O fincanda çay içmiştim. O tabaklarda tepsi kebabı yemiştim, zahter salatası yemiştim. Şimdi fincanı, tabakları görünce hatıralarım paramparça oluyor. Evin her karesini biliyordum. O evde ne kadar güzel zamanlar geçirmiştim. Bu halini görünce içim parçalanıyor...

6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! Ninemin tabakları beni ağlattı

Deprem için Hollanda da yardım kampanyası düzenlemiştiniz. Gurbetçi vatandaşlarımızın yanı sıra Hollandalılar da destek oldu mu?
Hollanda depremde Türkiye için ayağa kalktı. O kadar büyük bir destek kampanyası yapıldı ki... 127 milyon Euro toplandı. Türkiye'de bu parayla çok güzel projeler hayata geçirildi.

6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! Ninemin tabakları beni ağlattı

İkinci defa geldiğimde, Hollanda'dan gazeteciler de geldi. Onlar da hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Ben yemek kitabımın gelirini depremzedelere bağışladım.

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