6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu GÜNAYDIN’a konuştu! "Ninemin tabakları beni ağlattı"

Depremde 17 akrabanızı kaybettiniz. Bir yıl geçti, neler hissediyorsunuz?

İnanılmaz büyük bir acı var ailemizde. Çok büyük bir kayıptı bizim için. Tarifi çok zor. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Depremin ardından bir yıl geçti ama sanki bir hafta önce yaşanmış gibi. Dünya dönüyor, her şey devam ediyor ama acımız taze. Hatay'a geldim, kalan akrabalarımla görüştüm. Gidenler aklımızdan çıkmıyor. Akrabalarımla birlikte yemek yedik, sofra kurduk ama soframızda eksikler var. Nenem yok, kuzenlerim yok... Kuzenim "Hep birlikte fotoğraf çektirelim" dedi. Fotoğrafta onların olmadığını görünce gözlerimiz doluyor. İnanılmaz bir acı... Anlatamıyorum... Ama yine de hayata dair umudumuzu kaybetmiyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz.