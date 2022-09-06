6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ'dan Müge Anlı'daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ'a "Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi"

Öyle ki, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde aynı gün 7 ayrı servisten randevu almış. Yine aynı gün 5 ayrı aile hekimliğinde kaydı çıkmış. Program ekibinin yaptığı liste öyle kalabalıktı ki, gittiği servisler yerine sadece ziyaret etmediği servisleri yazmışlardı.