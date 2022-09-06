Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
10:43
6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ'dan Müge Anlı'daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ'a "Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi"
Müge Anlı, Fatma Karadağ'ın 6 yılda tam 596 kez hastaneye gittiğini resmi kayıtlarla belgeledi. Öyle ki, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde aynı gün 7 ayrı servisten randevu almış. Yine aynı gün 5 ayrı aile hekimliğinde kaydı çıkmış. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında işlenen DJ Gezgin cinayeti ile herkesin tanıdığı Fatma Karadağ'ı köşesine taşıdı. Yüksel Aytuğ, Fatma Karadağ için "Türkiye'de sağlık sistemimizin normal akışını tek başına engelleyen bir tıkaç gibi. Böyle insanlara 'Doktor Randevu Kotası' uygulanmalı." dedi.