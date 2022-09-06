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Haberler Galeri 6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ'dan Müge Anlı'daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ'a "Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi"
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:43

6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ'dan Müge Anlı'daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ'a "Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi"

Müge Anlı, Fatma Karadağ'ın 6 yılda tam 596 kez hastaneye gittiğini resmi kayıtlarla belgeledi. Öyle ki, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde aynı gün 7 ayrı servisten randevu almış. Yine aynı gün 5 ayrı aile hekimliğinde kaydı çıkmış. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında işlenen DJ Gezgin cinayeti ile herkesin tanıdığı Fatma Karadağ'ı köşesine taşıdı. Yüksel Aytuğ, Fatma Karadağ için "Türkiye'de sağlık sistemimizin normal akışını tek başına engelleyen bir tıkaç gibi. Böyle insanlara 'Doktor Randevu Kotası' uygulanmalı." dedi.

6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ’dan Müge Anlı’daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ’a Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi

Müge Anlı, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezondan kalan DJ Gezgin cinayetinin sır perdesi aralanmaya çalışılırken artık Türkiye'nin çok yakından tanıdığı Fatma Karadağ da geçen yıl olduğu gibi yine açıklamalarıyla gündemin baş köşesine kuruldu.

6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ’dan Müge Anlı’daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ’a Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi

Çok konuşup hiçbir şey anlatmamasıyla ünlenen, ifadesini almaya çalışan tecrübeli dedektiflerin bile beyin devrelerini yakan Fatma bacımızın bir "dünya rekoru" da program ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

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6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ’dan Müge Anlı’daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ’a Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi

Dişe dokunur hiçbir rahatsızlığı olmamasına rağmen hayatını hastanelerde geçiren ve neredeyse tüm çevresini ve arkadaşlarını hastanelerin bekleme salonlarında edinen Fatma Karadağ'ın son 6 yılda tam 596 kez hastaneye gittiği resmi kayıtlarla belgelendi.

6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ’dan Müge Anlı’daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ’a Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi

Öyle ki, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde aynı gün 7 ayrı servisten randevu almış. Yine aynı gün 5 ayrı aile hekimliğinde kaydı çıkmış. Program ekibinin yaptığı liste öyle kalabalıktı ki, gittiği servisler yerine sadece ziyaret etmediği servisleri yazmışlardı.

6 yılda 596 kez hastaneye gitti! Yüksel Aytuğ’dan Müge Anlı’daki hastane tiryakisi Fatma Karadağ’a Sistemi tıkayan bir tıkaç gibi

Fatma bacı sadece bevliye, algoloji ve geriatri servisine görünmemişti!..

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