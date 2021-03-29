Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

60 kilo veren son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Yer aldığı dizisinde '' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yorum yağan ağızları açık bıraktı. İşte "Aynı kişi olduğuna inanamıyorum" yorumları yağan 60 kilo veren ...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:34
60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Yer aldığı dizisinde '' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu değişimi ile magazin gündeme bomba gibi düştü.

60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen verdiği 60 kilo ile adeta bambaşka birine dönüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Sosyal medyadan yorum yağan 'nun değişimi ağızları açık bıraktı. İşte "Aynı kişi olduğuna inanamıyorum" yorumları yağan 60 kilo veren ...

60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.

60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

İşte Cücenoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

-Bazı insanlar kiloları ile güzeller bu adam benim için öyleydi.

-Şu kadar azmim olsa yeterdi be.

-Eski hali daha karizmatikmiş.

SON DAKİKA