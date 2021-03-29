60 kilo veren Cem Cücenoğlu son hali ile ağızları açık bıraktı! Cem Cücenoğlu'nu görenler o olduğuna inanamıyor...

Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

İşte Cücenoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

-Bazı insanlar kiloları ile güzeller bu adam benim için öyleydi.

-Şu kadar azmim olsa yeterdi be.

-Eski hali daha karizmatikmiş.