HaberlerGaleri60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:22Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:28
60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...
Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile ağızları açık bıraktı. İki yılda 60 kilo vererek adeta başka biri olan Yeşim Ceren Bozoğlu tatil pozları ile sosyal medyayı salladı. Bikini sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekerken sanatçının fit hali de övgüler topladı. Son olarak plajda mayosuyla boks torbası yumrukladığı anların karesini paylaşan Yeşim Ceren Bozoğlu düşman çatlattı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...