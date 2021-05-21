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Haberler Galeri 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:28

60 kilo veren mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...

'ın Hazal Hatun'u değişimi ile ağızları açık bıraktı. İki yılda 60 kilo vererek adeta başka biri olan ile sosyal medyayı salladı. Bikini sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekerken sanatçının fit hali de övgüler topladı. Son olarak plajda mayosuyla boks torbası yumrukladığı anların karesini paylaşan Yeşim Ceren Bozoğlu düşman çatlattı. İşte ...

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...

Son olarak ekranlarda 'ın Hazal Hatun'u olarak boy gösteren değişimi ile ağızları açık bıraktı.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...
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60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...

İki yılda 60 kilo vererek adeta başka biri olan tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...

Bikini sezonunu açan Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekerken sanatçının fit hali de övgüler topladı.

60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu mayosuyla plajda spor yapmayı ihmal etmedi! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziği ile düşman çatlattı...

Son olarak plajda mayosuyla boks torbası yumrukladığı anların karesini paylaşan düşman çatlattı.

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