Giriş Tarihi: 19.06.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 14:03

60 kilo vermiş iğne ipliğe dönmüştü! Yeşim Ceren Bozoğlu düzgün fiziğiyle büyüledi!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Daha önce yaptığı açıklamada Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...