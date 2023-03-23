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Haberler Galeri 60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:35

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimi ile adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Daha önce yaptığı açıklamada Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son olarak Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol aldı.

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60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Yeşim Ceren Bozoğlu, daha önce "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu.

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Güzelliğiyle beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.

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