Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:35

60 kilo vermiş incecik kalmıştı! Yeşim Ceren Bozoğlu fit hali ile övgüleri topladı!

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimi ile adından sık sık söz ettiriyor. Verdiği kiloların yanı sıra sıklıkla değiştirdiği imajı ile de konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve paylaşımlarıyla mest ediyor. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi ile büyük beğeni topluyor. Daha önce yaptığı açıklamada Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım ama geçenlerde sarışın halimle 18 yaşındaki Aleyna Tilki'ye benzetilmişim'' demişti. Filtre kullandığını söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu estetik itirafında da bulunmuştu. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali...