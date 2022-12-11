60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Gülman Şirketler Grubu'nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Kemal Gülman'ın 60 milyon liralık tazminata itirazını da haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Kemal Gülman 20 milyon lira tazminatı da fazla bularak kararı tekrardan Yargıtay'a taşıdı.