Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
06:28
60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!
Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Mahkeme, Feryal Hanım'ın açtığı boşanma davasında ünlü işadamını 30 milyon maddi, 30 milyon da manevi tazminata mahkum etmişti. Ancak Gülman, karara itiraz etti. İtirazı haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Gülman, 20 milyonu da fazla bularak kararı tekrar Yargıtay'a taşıdı.