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Haberler Galeri 60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:28

60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Mahkeme, Feryal Hanım'ın açtığı boşanma davasında ünlü işadamını 30 milyon maddi, 30 milyon da manevi tazminata mahkum etmişti. Ancak Gülman, karara itiraz etti. İtirazı haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Gülman, 20 milyonu da fazla bularak kararı tekrar Yargıtay'a taşıdı.

DENİZ YUSUFOĞLU
60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Gülman Şirketler Grubu'nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman'ın boşanma kararı Yargıtay'da onandı. Kemal Gülman'ın 60 milyon liralık tazminata itirazını da haklı bulan Yargıtay, tazminat yönünden kararı bozdu. Yerel mahkeme bu kez Kemal Gülman'ın 20 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. Kemal Gülman 20 milyon lira tazminatı da fazla bularak kararı tekrardan Yargıtay'a taşıdı.

60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Feryal Gülman, 8 yıl önce kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu'nun patronu Kemal Gülman'a boşanma davası açmıştı.

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60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Feryal Gülman, Kemal Gülman'ın kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını iddia etmişti.

60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Feryal Gülman, 200 milyon liralık tazminat, kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti.

60 milyonluk davada son karar! Sosyetenin ünlü çifti Kemal Gülman ile Feryal Gülman 8 yıl sonra boşanmıştı!

Bu arada Kemal Gülman da eşinin boşanma davasına karşılık 'kötü muamele' nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.

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