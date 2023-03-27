Giriş Tarihi: 27.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 09:49

60 yaşındaki Aydan Şener baş döndürücü güzelliğiyle dikkat çekti! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'den yeni paylaşımlar geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış. İşte Aydan Şener'in sosyal medyayı adeta sallayan yeni paylaşımları…