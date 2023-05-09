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Haberler Galeri 60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’
Giriş Tarihi: 09.05.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 14:25

60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'den yeni paylaşımlar geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış. İşte Aydan Şener'in sosyal medyayı adeta sallayan yeni paylaşımları…

60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Aydan Şener'in son paylaşımına adeta yorum yağdı. Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu.

60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

60 yaşındaki Aydan Şener göz alıcı güzelliğiyle hayran bıraktı ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Sosyal medyayı aktif kullanan 60 yaşındaki Aydan Şener'in son paylaşımı olay oldu.

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