Giriş Tarihi: 24.04.2023 06:29
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
06:31
600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi! "Miras hakkımız engelleniyor, holdinge kayyum atansın"
Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, 2019 yılında kalp krizi geçirip vefat etti. Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasın varislerini karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum işadamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.