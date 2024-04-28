60'ına merdiven dayayan Sertab Erener'in estetikli hali hayranlarını şoke etti! "Bunu kendine niye yaptın"

Sertab Erener'in yüzündeki değişim, hayranlarını şoke ederken sosyal medyayı da ikiye böldü. Sertab Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı. 60'ıncı yaşına merdiven dayayan Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise Sertab Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.