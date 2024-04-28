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Haberler Galeri 60'ına merdiven dayayan Sertab Erener'in estetikli hali hayranlarını şoke etti! "Bunu kendine niye yaptın"
Giriş Tarihi: 28.04.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 08:09

60'ına merdiven dayayan Sertab Erener'in estetikli hali hayranlarını şoke etti! "Bunu kendine niye yaptın"

Sertab Erener'in estetikli son hali sosyal medyaya damga vurdu. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan 59 yaşındaki Sertab Erener yüzündeki değişim ile hayranlarını ikiye böldü. Yaşının da ilerlemesiyle estetik dokunuşlara başvuran Sertab Erener son hali ile yine çok konuşuldu. Sertab Erener'in son paylaşımında yüzü dikkat çekti. Oldukça gergin olan yüzü daha genç gözükse de bambaşka biri gibi görünmesi sosyal medyanın diline düştü. "Zamana meydan okumak bu değil!" "Ne yaptın sen Sertab!" yorumları yapılan Sertab Erener'in son hali...

60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptın

Sertab Erener'in yüzündeki değişim, hayranlarını şoke ederken sosyal medyayı da ikiye böldü. Sertab Erener, uzun bir aradan sonra yıllar önce yayınlamış olduğu "Mecbursun" şarkısını bir kez daha yorumladı. 60'ıncı yaşına merdiven dayayan Erener şarkıya bir de klip çekerek paylaştı. İzleyicilerin dikkatini ise Sertab Erener'in yaptırdığı estetik operasyonlar çekti.

60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptın

Güçlü sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sertab Erener, son zamanlarda estetik haberleriyle de gündeme geliyor.

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60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptın

Yaşının da ilerlemesiyle estetik dokunuşlara başvuran Sertab Erener son hali ile yine çok konuşuldu.

60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptın

Sertab Erener'in son paylaşımında yüzü dikkat çekti.

60’ına merdiven dayayan Sertab Erener’in estetikli hali hayranlarını şoke etti! Bunu kendine niye yaptın

Oldukça gergin olan yüzü daha genç gözükse de bambaşka biri gibi görünmesi sosyal medyanın diline düştü.

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