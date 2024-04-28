60'ına merdiven dayayan Sertab Erener'in estetikli hali hayranlarını şoke etti! "Bunu kendine niye yaptın"

Giriş Tarihi: 28.04.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
08:09
Sertab Erener'in estetikli son hali sosyal medyaya damga vurdu. Türkiye'nin güçlü seslerinden olan 59 yaşındaki Sertab Erener yüzündeki değişim ile hayranlarını ikiye böldü. Yaşının da ilerlemesiyle estetik dokunuşlara başvuran Sertab Erener son hali ile yine çok konuşuldu. Sertab Erener'in son paylaşımında yüzü dikkat çekti. Oldukça gergin olan yüzü daha genç gözükse de bambaşka biri gibi görünmesi sosyal medyanın diline düştü. "Zamana meydan okumak bu değil!" "Ne yaptın sen Sertab!" yorumları yapılan Sertab Erener'in son hali...